Primi giorni da “moglie” per Francesca Ferragni che dopo le nozze dello scorso weekend è tornata a parlare del suo matrimonio.

Ha deciso di mettere fine ai tanti rumors che si sono susseguiti in questi giorni sul suo matrimonio con Riccardo Nicoletti, Francesca Ferragni. La sorella di Chiara è intervenuta su Instagram per raccontare alcuni aspetti di quello che deve essere stato per lei il giorno più bello della sua vita. In modo particolare, la donna ha commentato le voci secondo cui ci sarebbero stati divieti agli invitati, tra cui quello di fare e condividere le foto della giornata.

Francesca Ferragni, la verità sul matrimonio e i divieti

Francesca Ferragni

Rispondendo alle domande dei suoi seguaci social, la bella Francesca ha chiarito subito la questione dei divieti agli invitati e l’impossibilità da parte dei presenti di scattare foto e video e di condividerli sui social. In tal senso, la sorella di Chiara ha sbottato: “Come avete potuto vedere, tutti hanno condiviso tutto quello che volevano e non è stato messo nessun bollino sui telefoni degli invitati. Quindi, non credete a tutti i gossip che girano in rete”.

Nessuna conferma o smentita, invece, sul fatto che siano arrivati i carabinieri per allontanare i paparazzi che si erano appostati per fare “lo scoop”.

Particolare molto tenero e dolce, invece, quello relativo al fatto che la donna si sia fatta accompagnare all’altare da entrambi i genitori: “Sapevo che entrambi ci tenevano molto, in particolare, mia mamma perché, avendo tre figlie femmine, secondo la tradizione, non avrebbe mai potuto accompagnare nessuna delle figlie all’altare e quindi abbiamo deciso di spezzare la tradizione e devo dire che è stato un momento molto emozionante e toccante”.

Di seguito anche il post Instagram della donna con il video in cui viene accompagnata dai genitori verso quello che diventerà poi suo marito: