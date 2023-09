Continuano le voci sul futuro lavorativo di Ilary Blasi. Un nuovo retroscena spiega bene da cosa dipenda il suo futuro in tv a Mediaset.

Voci di addio a Mediaset, l’incertezza dopo i cambi in azienda voluti da Pier Silvio Berlusconi e, adesso, un retroscena importante sul suo futuro. Ilary Blasi torna al centro dell’attenzione per quello che sarà il suo destino in televisione ed in particolare su Canale 5. Al netto dei rumors di una possibile separazione, pare che le cose siano leggermente diverse.

Ilary Blasi: ecco da cosa dipende il suo futuro in tv

Il futuro della conduttrice di Canale 5 sarebbe in bilico, sì, ma non ci sarebbero stati ancora segnali veri e propri di una “cacciata”. Anzi, la Blasi, stando a quanto racconta Dagospia, non è stata assolutamente mandata via da Mediaset. La sua presenza nel piccolo schermo nella nuova stagione televisiva dipenderà esclusivamente da una cosa.

Di fatto, Pier Silvio Berlusconi e l’azienda dovranno decidere se inserire o meno L’Isola dei Famosi nei palinsesti del 2024. Infatti, solo nel caso in cui il reality dovesse essere confermato, l’ex moglie di Francesco Totti sarà di nuovo in tv.

“Se ne parlerà tra le parti, anche per vagliare altri progetti ma nessuna decisione, come si ripete da mesi, è stata presa”, si legge.

Insomma, per adesso ancora qualche dubbio sulla presenza o meno su Canale 5 della donna che dovrà “superare”, in un certo senso, la nuova politica della rete per allontanare il più possibile il “trash” dalle trasmissioni.

Nella passata edizione, infatti, pare ci siano stati diversi richiami tra Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi ed ecco perché la questione andrà analizzata e studiata bene in vista dell’eventuale avvio nel 2024 della nuova avventura in Honduras.

