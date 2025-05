Francesca Fagnani avrebbe rifiutato Mediaset per restare in Rai. Rosica rivela come stanno realmente le cose.

Secondo quanto riportato dal sito Affari Italiani e rilanciato da Giuseppe Porro su Instagram, Francesca Fagnani sarebbe stata corteggiata da Mediaset per un duplice incarico di spicco: la conduzione di 20 serate del programma “Belve” su Italia 1 e la guida della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Un’offerta importante, che avrebbe potuto segnare una svolta nella carriera della giornalista romana, da anni legata alla Rai. Ma a fare chiarezza sull’indiscrezione ci ha pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Scopriamo che cosa ha rivelao.

Francesca Fagnani: la scelta di rimanere in Rai

Nonostante l’indiscrezione, la conduttrice di “Belve” avrebbe rifiutato la proposta, decidendo di proseguire la sua collaborazione con la Rai, emittente che ha fatto crescere la sua immagine di intervistatrice tagliente e senza filtri.

La decisione conferma il legame tra la Fagnani e la TV pubblica, dove ha conquistato un pubblico fedele grazie a uno stile giornalistico diretto e incisivo.

Tuttavia, a raffreddare l’eco dell’indiscrezione ci ha pensato Alessandro Rosica, che con una storia Instagram ha bollato la notizia come “fake news“. Commentando il post di Porro, Rosica ha aggiunto: “Non sono benvoluti lei e Mentana in Mediaset. Non più“. Una dichiarazione che getta ombre sulla veridicità delle voci circolate in rete.

Il futuro della giornalista tra Rai e Mediset

Nonostante le smentite e i rumors contrastanti, una cosa è certa: Francesca Fagnani resta uno dei volti più discussi e richiesti del panorama televisivo italiano.

Il suo nome circola ormai con regolarità anche fuori dai confini Rai, a dimostrazione di un forte appeal sul pubblico e sulle reti concorrenti. Resta da capire se in futuro ci saranno nuove aperture o se la conduttrice resterà definitivamente ancorata alla sua “casa madre”.