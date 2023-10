La conduttrice di Belve, Francesca Fagnani, ha parlato della sua vita privata messa in parallelo con quella pubblica che si vede in tv.

Se nelle scorse ore Francesca Fagnani e Massimo Giletti avevano fatto ironia sul loro rapporto prendendosi un aperitivo insieme, ecco che i due conduttori tv si sono ritrovati in occasione di una bella intervista a Rtl 102.5 con l’uomo, e Luigi Santarelli, al timone. Durante lo scambio di battute, la giornalista die Belve ha avuto modo di soffermarsi su diversi aspetti della sua vita privata, a quanto pare ben diversa da quella “pubblica”.

Francesca Fagnani si racconta: “Come sono in privato”

Francesca Fagnani

Nell’intervista si parte curiosamente dalla celebre domanda che solitamente la Fagnani pone a Belve ai suoi ospiti. “Tu che Belva ti senti?”. La risposta della donna è stata curiosa: “Tendenzialmente mi sento un Jack Russell, ma ho capito che spesso conviene essere un opossum, perché quando percepisce il pericolo si finge morto, non è male”.

Successivamente ha spiegato come sia davvero nella vita di tutti i giorni: “Nella vita professionale sono più coraggiosa rispetto alla mia vita privata”. E ancora: “Nella vita privata mi rilasso e sono più riflessiva. In tv non c’è coraggio non solo sui nuovi volti ma anche sui format e sugli ospiti, che sono sempre un po’ gli stessi nei talk. Alla fine lo share comanda e c’è il timore che vinca l’avversario perché ha l’ospite che in quel momento funziona e te lo trovi spalmato su tutti i contenitori. Non c’è un investimento né sulle idee né sulle persone in generale”.

Simpatici anche alcuni passaggi successivi nel corso dell’intervista con Giletti e Santarelli: “Confessioni? Mi dovrei costituire più che confessare, non lo faccio dalla prima comunione. Mi hanno bocciato al catechismo, non pensavo si potesse fare”.

Spazio anche alla polticia: “Giorgia Meloni e Elly Schlein hanno avuto la forza di affermarsi in un sistema politico maschile. Una ha detto che non l’abbiamo vista arrivare e gestisce il potere contro i suoi, l’altra l’abbiamo visto arrivare eccome e tiene i suoi fino ad un certo punto, la debolezza della Meloni sono proprio i suoi”.

Di seguito anche un post Instagram della conduttrice di Belve con Giletti: