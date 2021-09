Francesca Barra conferma la soffiata sulla propria gravidanza con un post sul proprio profilo Instagram. Non manca, tuttavia, una sottile critica verso chi ha sparso la notizia.

Francesca Barra ha deciso di confermare le chiacchiere degli ultimi giorni con un post sul proprio profilo Instagram: la giornalista lucana e suo marito Claudio Santamaria sono in dolce attesa!

Oltre alla lieta notizia, la Barra dedica qualche dolce parola ai suoi seguaci sui profili social. «Sono molto orgogliosa di avere dei followers così sensibili. In tanti ci avete visti questa estate e nessuno ha mai scritto niente, apprezzo molto. Del resto preferisco la qualità», scrive nella didascalia del post.

Non manca, tuttavia, una sottile critica a chi ha lasciato trapelare la notizia della sua gravidanza togliendole il diritto di farlo sapere per prima.

«Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente», scrive Francesca Barra, «vi comunichiamo anche qui (perche questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti, ma la somma dei nostri giorni felici.»