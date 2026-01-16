Nel reparto non food di Lidl debutta un forno elettrico per pizza a marchio Ariete: prezzo contenuto, funzioni essenziali e disponibilità limitata.

Nel panorama delle offerte settimanali della grande distribuzione, segnaliamo la proposta che Lidl si prepara a lanciare nel comparto non food, dove fa la sua comparsa un forno elettrico per pizza firmato Ariete, venduto a prezzo particolarmente contenuto, che permette di realizzare uno dei cibi più amati direttamente tra le mura domestiche.

LIDL, l’offerta del forno elettrico per la pizza che fa impazzire tutti

Il forno elettrico per pizza Ariete arriva sugli scaffali dal 15 gennaio con un prezzo fissato a 69 euro, decisamente abbordabile, se consideriamo l’utilizzo di tale elettrodomestico che permette di fare la pizza in casa e il brand in questione. Non si tratta di un forno tradizionale adattato, bensì di un apparecchio pensato esclusivamente per la pizza.

pizza margherita

La struttura compatta permette di sistemarlo anche in cucine di dimensioni ridotte. Il timer regolabile fino a 30 minuti consente di controllare la cottura senza particolari complicazioni, lasciando all’utente la libertà di dedicarsi ad altro mentre la pizza è in forno.

La pietra è lavabile

Dal punto di vista tecnico, il forno offre cinque livelli di cottura, utili per adattare il risultato finale ai gusti personali. C’è chi preferisce una pizza più morbida e chi invece la desidera ben dorata e croccante e ciò è possibile con le opzioni a disposizione.

A fare la differenza è soprattutto la presenza della pietra refrattaria antiaderente, progettata per distribuire il calore in modo uniforme e garantire una base ben cotta.

La pietra, inoltre, è lavabile con facilità. Lidl fa sapere che le scorte potrebbero esaurirsi velocemente, pertanto, se siete interessati, vi conviene fare un salto alla sede più vicina per poter portare a casa il forno Ariete.