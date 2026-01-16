Con pochi euro Lidl trasforma la cucina di casa in un laboratorio creativo

Cucina più semplice e versatile grazie alle nuove proposte Lidl low cost per gli chef di casa: le proposte del brand.

Negli ultimi tempi, Lidl ha consolidato la propria posizione in qualità di insegna capace di intercettare esigenze diverse, andando oltre la spesa alimentare tradizionale e proponendo soluzioni pratiche per la vita quotidiana, in particolare nel reparto dedicato alla cucina, visto che propone strumenti che permettono di semplificare le preparazioni culinarie, senza spendere una fortuna.

La cucina diventa più smart

Tra le proposte più recenti, possiamo segnalare due piccoli elettrodomestici firmati Silvercrest Kitchen Tools.

Lidl, secondo quanto emerge dalla presentazione dell’offerta, punta su soluzioni compatte, pratiche e in linea con le nuove abitudini domestiche, dove lo spazio è spesso limitato e la comodità diventa un valore centrale.

Cucina gourmet

Il primo prodotto è uno sbattitore ricaricabile senza cavo, pratico per muoversi con maggiore agevolezza e senza ingombri sul piano di lavoro. La compatibilità con le batterie Parkside X12V Team permette di integrarlo facilmente con altri dispositivi della stessa linea. Con una potenza di 150 watt e diverse velocità selezionabili, lo strumento si presta a diverse lavorazioni: si possono, infatti, montare uova, preparare creme e gestire impasti leggeri.

Funzionalità e convenienza alla portata di tutti

Accanto allo sbattitore, c’è un frullatore a immersione ricaricabile, senza filo. La dotazione include una caraffa graduata che consente di lavorare direttamente gli ingredienti, riducendo sprechi e i passaggi superflui.

Il frullatore in questione è molto intuitivo: inoltre, la potenza è adeguata a vellutate e salse. Entrambi i prodotti sono proposti ad un prezzo contenuto, pari a 19,99 euro ciascuno. Pertanto, se siete interessati, potete recarvi al supermercato più vicino: le scorte potrebbero finire presto.