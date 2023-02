Qual è il significato della canzone Il bene nel male di Madame? Il brano parla di una storia d’amore finita, con un paragone particolare.

Il bene nel male è la canzone con cui Madame si è presentata in gara al Festival di Sanremo 2023. Il brano, dalle sonorità elettroniche, ha un significato molto particolare. L’artista l’ha scritta pensando ad una storia d’amore raccontata da una prostituta. Vediamo il significato e il testo.

Il bene nel male di Madame: il significato della canzone

Madame ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Il bene nel male. Il brano, in un primo momento, doveva chiamarsi in un altro modo – Pu**ana – poi l’artista ha cambiato idea. Il pezzo, firmato da lei stessa, ha sonorità elettroniche tipiche del suo stile, mentre il significato è molto particolare. Al centro della scena c’è una storia d’amore finita. A lei è rimasto “il bene“, mentre al partner “il male“.

“Mi aspettavo un ‘mi mancavi’

Invece hai parlato

Tanto tanto tanto tanto“.

Francesca Calearo – questo il nome all’anagrafe della cantante – incontra dopo qualche tempo il suo ex fidanzato. Si aspettava una frase d’effetto, “un mi mancavi“, invece lui si è lasciato andare ad un monologo, forse inutile e noioso.

“Tanto amore quello che ti ho dato

Se la memoria non mi inganna

Quanto ti sei ingarbugliato

Nel pensare che ti volessi male“.

Diversi i motivi che hanno portato alla rottura, così come le frasi dette di getto durante l’addio, come: “Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita” o “Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita“. Eppure, c’è la consapevolezza che “gli errori sono fatti per rifarli“.

“Non ti ho mai dato il cuore

Già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio

Il cuore va tenuto dentro al petto

Per potere ancora respirare“.

Il bene nel male di Madame si conclude con un’altra grande consapevolezza: “l’amore è solamente di chi prova amore, non è di chi lo riceve“. Non solo, da ogni situazione si possono trarre aspetti positivi.

Ecco il video de Il bene nel male di Madame:

Il bene nel male di Madame: il testo della canzone

Ti ho rivisto dopo

Tanto tanto tanto tanto tempo

E come previsto tu eri…

Continua per il testo integrale

