Da buon lavoratore, Flavio Briatore non ha perso tempo e, anche dopo la nota operazione per rimuovere un tumore, si è rimesso subito in movimento. L’imprenditore ha ripreso a lavorare e in queste ore si è mostrato sui social, a casa sua, con tanto di “regalino” che, forse, si è fatto come “pronta guarigione”. Di cosa si tratta? Di un’opera artistica dal valore altissimo…

Dopo essersi ripreso dall’operazione subita, come detto, Briatore è tornato subito a lavoro ma anche a farsi vedere sui social dai suoi seguaci. Nelle ultime ore, l’uomo ha condiviso una foto davvero particolare mostrando quello che potrebbe essere stato un “auto regalo“.

L’imprenditore pare essersi regalato un’opera di Mimmo Rotella, famoso artista del secondo ‘900, famoso per i suoi decollage. Secondo quanto sottolineato da Today le opere di Rotella possono avere un valore decisamente elevato. Un suo quadro può valere dai 100 mila euro fino a 1 milione. Per esempio, come sottolineato sempre da Today, l’opera “Untiled”, del 1964, era stata venduto nel 2016 a Londra per 1.404.976 di euro.

Nel caso specifico di Briatore, invece, l’opera pare essere un decollage sulla locandina di un film con attrice Nicole Kidman. “A casa con Mimmo Rotella”, ha commentato l’imprenditore in modo decisamente orgoglioso sia per quanto concerne il suo status nella propria dimora sia, ovviamente, per l’opera acquistata.

Come sta l’imprenditore

L’imprenditore sembra essersi ripreso alla grande dopo l’intervento e già alcuni giorni fa si era fatto vedere in un videomessaggio per rassicurare tutti: “Sto bene, non posso ringraziare personalmente tutti. Con questo messaggio vi voglio ringraziare tutti. Ma il messaggio che voglio inviare è quello di fare prevenzione, perché è fondamentale. Un altro messaggio che io vi voglio dare è quello di pregare, che ogni tanto non fa male”, alcune delle sue parole.