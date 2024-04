Amadeus potrebbe davvero lasciare mamma Rai? Lo scoop parla di un possibile problema nel contratto. Come andrà a finire?

Sono ormai settimane che si parla di un possibile addio di Amadeus alla Rai. Ma quanto c’è di vero? Negli ultimi anni molti “big” della televisione hanno deciso di cambiare rete, o sono stati del tutto sbattuti via. Ma qual è il destino che spetta al tanto amato conduttore televisivo Amadeus?

A dare l’ultima notizia bomba è Dagospia, il portale diretto da Roberto D’Agostino, che riporta più di qualche semplice rumors.

Ma cosa sta succedendo in Via Mazzini e perché uno dei volti più apprezzati della tv di Stato potrebbe andarsene dalla Rai?

Amadeus dice addio a mamma Rai? Le voci sempre più insistenti

“La notizia è clamorosa e non si tratta di una semplice indiscrezione, nemmeno di una manovra per strappare qualche soldo in più: Amadeus sarebbe vicino all’uscita dalla Rai” si legge su Dagospia.

Secondo il portale di news, infatti, il problema risiederebbe nella difficile trattativa del rinnovo del contratto. Sono tanti i fattori che condizionerebbero la trattativa: dallo scontro tra Sergio e i Rossi, ai vertici in scadenza, fino alle europee sempre più vicine.

Ma i problemi non si limitano a questi fattori.

Amadeus potrebbe fuggire dalla Rai per mancanza di libertà?

Secondo i rumors diffusi da Dagospia, sul rinnovo del contratto non dovrebbero esserci problemi di natura economica. Infatti, i vertici Rai pare che vogliano offrire cifre esorbitanti per far restare Amadeus nella tv di Stato.

Tuttavia, tra i possibili problemi in vista potrebbero esserci una riduzione delle libertà e dell’autonomia nella conduzione dei suoi programmi, che oggi sono diventati i più seguiti della rete.

Non ci resta che attendere l’avvicinarsi della scadenza del contratto per sapere se il conduttore televisivo alla fine firmerà o migrerà anche lui in un’altra rete.