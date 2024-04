Il lunedì è un giorno complicato per tutti, anche per Beatrice Luzzi, che ha vissuto una piccola disavventura con l’auto. Cos’è successo?

Il ritorno alla normalità per Beatrice Luzzi sembra più complesso del previsto. Dopo la delusione della mancata vittoria del Grande Fratello, l’attrice era pronta a ritornare alla vita di tutti giorni, e anche alle sfortune quotidiane. La nuova settimana, infatti, non è cominciata nel migliore dei modi per la gieffina, che si è ritrovata con l’auto ferma per le strade di Roma. Ma cosa è successo?

L’attrice ha ricevuto supporto stradale da una persona speciale, rivelando anche di aver fatto un incidente prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Ecco cosa è successo.

Beatrice Luzzi: l’auto non parte, e il motivo è sorprendente

Alle prese con gli impegni quotidiani, Beatrice Luzzi si è messa in auto stamattina ma ha ricevuto una spiacevole sorpresa: la macchina non partiva. Il motivo? Assenza di benzina.

Ma presto è giunto in suo soccorso Mario, un esperto in infortunistica stradale. Mentre l’amico le riforniva il serbatoio con la benzina, l’attrice ha registrato il tutto per pubblicarlo sul suo profilo Instagram.

Tra una battuta e l’altra, Beatrice ha rivelato che quell’auto non è neanche sua. Infatti, prima di iniziare l’avventura del GF l’attrice ha fatto un incidente, e l’auto che guidava stamattina era proprio quella dell’amico Mario.

Beatrice Luzzi: le sventure del lunedì mattina

L’attrice, con la sua immancabile ironia e schiettezza, ha raccontato l’episodio ai suoi fan. “Per fortuna c’è il mio amico Mario che mi ha prestato la sua macchina dopo che ho fatto un incidente, poco prima di entrare al Grande Fratello. Macchina che si deve riprendere. Ridammi la mia!” scherza Beatrice nelle storie Instagram.

Saranno finite le sfortune del lunedì per l’attrice? Durante la giornata potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti sul suo profilo Instagram.