Aurora Ramazzotti è di nuovo incinta? I fan della neomamma hanno raccolto indizi che fanno pensare ad una seconda gravidanza.

Mentre il piccolo Cesare muove i primi passi, mamma Aurora Ramazzotti potrebbe essere in attesa del secondo figlio. Almeno questo raccontano le voci che circolano negli ultimi giorni sui social.

Per la gravidanza del piccolo, la notizia si è diffusa in fretta molto presto, quando ancora la figlia di Michelle Hunziker doveva acquistare il test di gravidanza. Proprio da lì è partito il gossip che solamente tre mesi dopo ha trovato conferma. Ma adesso si tratta solamente di speculazioni o c’è qualcosa di vero? Ecco svelati gli indizi raccolti dai fan.

Aurora Ramazzotti: le foto social sospette

Come spesso accade, i sospetti di una gravidanza partono da alcune fotografie pubblicate in cui vede qualche rotondità, o una posa sospetta. Infatti, negli ultimi giorni, i fan hanno iniziato a ipotizzare una nuova gravidanza per Aurora.

Le congetture hanno preso piede dopo che sono state pubblicate delle foto che sembrano suggerire un pancino in crescita. Una di queste immagini mostra Aurora insieme alla madre, con alcuni osservatori che notano un’eventuale rotondità sospetta.

In più, uno scatto che la ritrae mentre tiene Cesare in braccio ha sollevato ulteriori interrogativi.

Ma si tratta solamente di supposizioni?

Aurora Ramazzotti: la famiglia si allarga?

Nonostante i rumors partiti dagli scatti pubblicati, alcuni sostengono che le forme apparentemente sospette potrebbero essere il risultato di giochi di luci o angolazioni particolari nelle foto.

Tuttavia, la curiosità dei fan è stata ulteriormente accesa dalle Stories di Aurora, che mostrano una casa mai vista prima. Questo ha portato molti a chiedersi se la famiglia si sia trasferita per accogliere un nuovo arrivato.

Per ora, non ci resta che aspettare dichiarazioni dirette da parte di Aurora Ramazzotti, sia che si tratti di una smentita o che di una conferma.