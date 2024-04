Luis Sal è pronto a riprendersi il podcast Muschio Selvaggio con grandi novità in arrivo. Svelati gli ospiti del primo episodio.

Dopo una lunga battaglia legale (ancora in corso), Luis Sal ritorna al timone del famoso podcast Muschio Selvaggio, che negli ultimi dieci mesi è stato condotto dall’ex socio Fedez.

Ora lo youtuber è pronto a ripartire con una nuova avventura, dopo che Fedez, a causa delle vicende legali, si è trovato costretto a cedere il podcast al socio.

Da settimane ormai si vociferava di un possibile ritorno, e ora sono spuntati persino i nomi dei primi ospiti della nuova era del podcast. Ecco chi sono.

Il ritorno di Muschio Selvaggio: svelate le prime novità

L’annuncio dei primi due ospiti della prossima stagione è stato fatto in anteprima da DavideMaggio.it. In una dichiarazione esclusiva al portale, è stato svelato che il nuovo co-conduttore sarà Homyatol, a sostituire Fedez. La scelta del nuovo conduttore sembra promettente, portando nuova energia e prospettive al programma.

Luis Sal

Infatti, si legge sul sito di gossip: “Dopo oltre un anno di assenza e complici diatribe giudiziarie e personali ben note, Luis Sal è pronto a riprendersi Muschio Selvaggio. In attesa che la Magistratura si pronunci, il podcast, dunque, va avanti e DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi come. A iniziare dalla conduzione, Luis Sal sarà nuovamente il padrone di casa ma non sarà il solo a portare avanti la ‘nuova avventura’. Laddove c’era Fedez, ora ci sarà Homyatol“.

Muschio Selvaggio: ospiti e temi affrontati

Il portale di gossip non si limita ad annunciare chi sarà il co-conduttore di Luis Sal, ma spoilera anche i nomi dei primi ospiti.

I due ospiti della prima puntata della nuova era di Muschio Selvaggio saranno: Andrea Moccia, direttore di Geopop, e la nota rapper Baby K. Cosa ci fanno un divulgatore scientifico e una rapper all’interno della stessa puntata del podcast? Staremo a vedere.