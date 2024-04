Durissimo attacco ai danni di Michelle Hunziker. A parlare un famoso giornalista che avrebbe raccontato il “lato nascosto” della donna.

L’attacco che non ti aspetti. Gabriele Parpiglia ha affondato il colpo su Michelle Hunziker. La nota showgirl è finita nel mirino del giornalista per alcuni atteggiamenti che ne avrebbero rivelato il “lato nascosto”.

Michelle Hunziker, l’attacco di Parpiglia

Ai microfoni di Casa Sdl, Parpiglia ha detto sulla Hunziker: “Lei è una persona maleducata, non è quello che si vede in video, appare con tanti sorrisi ma dietro c’è una forte mancanza di rispetto nei confronti di quelli che sono anche i semplici rapporti. In più vi dico che la vicenda di Doppia Difesa ancora non ha ricevuto risposte. Quindi è una persona che nasconde qualcosa di serio verso un argomento ancora più serio”.

Il mancato saluto

Nel racconto di Parpiglia, riportato anche da altri media come Biccy e Leggo, anche dei dettagli su un particolare evento: “Detto ciò, ci trovavamo al compleanno di Roberto Cenci. Io ero andato a prendere Ornella Vanoni e l’ho accompagnata in queste scale a chiocciola molto ripide di un locale di Milano. Quando l’ho lasciata, mi sono girato e mi sono trovato in difficoltà perché ero pressato: c’era Michelle Hunziker. L’ho guardata, l’ho salutata, lei mi ha guardato e se n’è andata. Ma senza motivo!”, ha spiegato il giornalista.

Parpiglia ha spiegato di aver provato a raccontare questa scena all’agente di Michelle, Graziella ma, dopo un mese da quel momento, non ci sono state spiegazioni da parte della svizzera. “Prima di questo episodio abbiamo pure passato un Natale insieme”, ha aggiunto ancora il giornalista in modo amareggiato.

Staremo a vedere se la showgirl vorrà dare la sua versione dei fatti su quanto accaduto e rispondere all’uomo.

Di seguito anche un post Instagram della conduttrice: