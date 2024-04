Party per i 29 anni per Tommaso Zorzi che sui social ha condiviso alcune foto della serata vissuta con tantissimi invitati vip.

Sono state ore fantastiche quelle vissute di recente da Tommaso Zorzi che ha festeggiato in grande stile il suo 29esimo compleanno. Il noto volto della tv e dei social ha compiuto gli anni lo scorso 2 aprile e ora ha organizzato un party magico in compagnia di amici e volti noti.

Tommaso Zorzi, la festa per i 29 anni

Tommaso Zorzi

Per Zorzi, una splendida festa con ogni dettaglio scelto molto accuratamente. Il volto della tv e dei social ha organizzato una cena di gala al Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci a Milano. Ad occuparsi di tutto è stata Alessandra Grillo, wedding planner e organizzatrice di eventi, che ha curato ogni cosa nei minimi dettagli.

Tra i dettagli mostrati nelle foto e dalle stories Instagram degli invitati ecco una lunghissima tavolata nella suggestiva sala del Cenacolo e anche tre torte bellissime che, al momento dello spegnimento delle candeline, sono state accompagnate anche da sottofondo musicale, in particolare la canzone di Madonna, “like a prayer”.

Le foto e gli invitati

Come detto, alla festa hanno preso parte moltissimi vip. Tra i tanti volti noti, al party sono stati presenti Csaba Dalla Zorza, Paola Barale, Brenda Lodigiani, Andrea Caravita, Cristina Fogazzi, conosciuta sul web come l’Estetista Cinica, Max Pezzali con la moglie Debora Pelamatti e soprattutto Elettra Lamborghini che si è scatenata con balli e canti insieme al festeggiato. L’ereditiera non ha fatto mancare anche il suo famoso twerk, ovviamente solo per il festeggiato che nelle stories social sembra aver gradito…

“Una delle serate più belle della mia vita. Grazie a tutti, sto ancora metabolizzando”, ha scritto sui social Tommaso a corredo di un post Instagram del party: