Momento di forte emozione al GF per Fiordaliso che ha raccontato la sua esperienza da madre ammettendo di avere dei rimpianti.

Non solo dinamiche interne al gioco. Al Grande Fratello, si sa, ci sono spesso dei momenti dedicati a conoscere meglio i concorrenti. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda è stato tempo di Fiordaliso. La cantante ha svelato alcuni dettagli inediti del suo essere madre e del rapporto col figlio Sebastiano. Per l’artista lacrime e rimpianti.

Fiordaliso e il percorso da madre

Fiordaliso

Nel corso dell’ultima puntata del GF, come detto, Fiordaliso ha raccontato alcune delle tappe della sua vita. Anche quelle più difficili affrontate. In tale ottica spicca il momento in cui ha deciso di diventare mamma. Una scelta che l’ha portata ad allontanarsi da suo padre. “Mio figlio Sebastiano l’ho avuto fortemente anche se ero una bambina”. E per questo: “Ci fu una grossa litigata con mio padre perché nella sua testa pensava che mi sarei rovinata la vita”.

La cantante ha spiegato come il motivo principale del suo malcontento fosse, appunto, la poca differenza d’età tra lei e suo figlio. Un qualcosa su cui ha ragionato anche durante questa edizione del reality di Canale 5.

Parlando di quando aveva avuto Sebastiano: “Mi sono montata la testa, non salutavo nessuno, mi sentivo la principessa di ‘sto cavolo, mi vergogno perché non sono stata una brava mamma e a mio figlio Sebastiano devo chiedere scusa“, ha detto in lacrime la cantante parlando con Signorini.

E ancora: “Non ho stima di me stessa, questa è la verità, non sono stata una buona moglie, né una brava figlia con mio padre. Qui dentro al Grande Fratello ho rivalutato il mio ruolo di madre. Purtroppo con mio figlio non ci capivamo molto allora, 15 anni di differenza non sono semplici. Non ero pronta e non gli ho dato l’affetto che meritava”.

Per fortuna, però, il loro rapporto è andato piano piano a migliorare e ora le cose tra loro vanno molto bene.

Di seguito anche il post Instagram del GF con il momento dedicato alla cantante e a suo figlio: