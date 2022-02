La fine dello stato d’emergenza porterà con se dei cambiamenti. Ecco quali sono i più importanti e quando sarebbero attivi.

Il 31 Marzo 2022 dovrebbe concludersi lo stato d’emergenza nato per la pandemia da Covid-19 e attivo ormai dal 31 Marzo 2020. Lo stesso ha infatti subito già svariate proroghe.

Se la curva dell’Omicron dovesse diminuire ancora, portando a numeri bassi come quelli attuali, non ci sarebbe infatti più alcun motivo per prolungare la situazione attuale e ciò porterebbe a svariati cambiamenti.

Ecco, quindi, quali sono i principali.

Stato d’emergenza: quali sono i cambiamenti nell’immediato

La prima cosa che cambierebbe con la fine dello stato d’emergenza è il potere straordinario che il Governo ha avuto in tutto questo periodo e che gli ha consentito di prendere decisioni che andavano contro le leggi in atto.

ragazzi con mascherina

Svanirebbero quindi le figure del commissario straordinario e del comitato scientifico e con loro anche le varie cabine di regia tra le regioni ed il Governo.

Ovviamente, anche la gestione della campagna vaccinale muterebbe. La stessa infatti passerebbe dal Governo alle regioni. Ciò potrebbe portare a scelte diverse, alla chiusura dei vari hub e alla somministrazione da parte di pediatri, medici di famiglia e ospedali. Esattamente come avviene già per gli altri vaccini.

Andranno poi rivisti gli usi del green pass. Pur restando in vigore almeno per i primi tempi, si dovrebbe infatti andare incontro ad un progressivo allentamento che pian piano dovrebbe riportare alla normalità.

Cosa cambia sul lavoro

I cambiamenti più importanti sul lavoro saranno quelli legati allo smart working. Quest’ultimo, infatti, è stato incentivato fino ad oggi senza una vera e propria regolamentazione. Cosa che andrà quindi rivista ed inserita in un contesto diverso. Ad oggi, infatti, solo la pubblica amministrazione ha stipulato degli accordi individuali con vere e proprie norme da rispettare.

Si tratta quindi di un nodo importante che andrà affrontato con la giusta attenzione.

Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale per gli over 50, questo invece sembra destinato a proseguire ancora e tutto perché ai tempi fu stabilita una data di scadenza fissata per il 15 Giugno 2022.

Ovviamente, con la fine dello stato d’emergenza, anche ciò non sarà ripetibile.

