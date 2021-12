Ecco quali sono tutti i film Disney (d’animazione ma non solo) che vedremo in TV durante le feste di Natale 2021.

Il periodo delle feste natalizie è, ormai da tradizione, quello in cui in Tv vengono trasmessi i film Disney: quelli d’animazione ma non solo. Le fiabe della Disney hanno conquistato generazione e generazioni differenti di spettatori e ancora adesso non vengono viste volentieri solamente dai più piccoli ma anche dagli adulti. Ma quali sono i film Disney trasmessi in TV nei giorni delle vacanze di Natale 2021? Vediamo insieme.

Film Disney in TV a Natale 2021

La programmazione dei film Disney inizia lunedì 20 dicembre con Alla ricerca di Dory in onda in prima serata su Rai 2, a partire dalle ore 21.20 circa. Mercoledì 22 dicembre su Rai 1 andrà invece in onda a partire dalle ore 2.125 Pinocchio, in questo caso però non si tratta del film d’animazione della Disney ma della pellicola diretta da Matteo Garrone.

Il giorno di Natale, il 25 dicembre, su Rai 3 va invece in onda Coco (a partire dalle ore 21.20). A Santo Stefano, il 26 dicembre, su Rai 1 c’è Maleficent – Signora del Male, con Angelina Jolie e Elle Fanning. Altro live action in onda lunedì 27 dicembre: Cenerentola.

Angelina Jolie Maleficent

Sempre in tema di live action, giovedì 30 dicembre va in onda su Rai 1 La Bella e la Bestia (a partire dalle ore 21.20) con protagonisti Emma Watson e Dan Stevens. La sera dell’ultimo dell’anno, venerdì 31 dicembre, su Rai 2 va invece in onda uno dei grandi classici Disney d’animazione: Gli Aristogatti.

Mercoledì 5 gennaio invece su Rai 2 va in onda Il ritorno di Mary Poppins, il sequel di Mary Poppins con protagonista Emily Blunt, Ben Whishaw, Lin-Manuel Miranda, Colin Firth, Jim Norton e Meryl Streep.

