Nicola Savino e la Gialappa’s Band tornano per un nuovo appuntamento su Italia 1: ecco le prime indiscrezioni sulla puntata di stasera a Le Iene.

Le Iene tornano stasera, in prima serata, su Italia 1 con tante novità e inchieste. A presentare insieme a Nicola Savino potrebbe esserci Ornella Vanoni che, per motivi di salute, non ha condotto il mese scorso. Non è però certa la sua presenza per cui lo show lascia del mistero a riguardo.

Tutti i reportage e le inchieste di stasera a Le Iene

Nella puntata di stasera, l’inviato Antonino Monteleone tornerà ad occuparsi del caso della morta di David Rossi. Le circostanze sulla morte del manager di della Banca Monte dei Paschi sono misteriose e non del tutto chiare. L’uomo sarebbe precipitato il 6 marzo 2013 da una finestra del suo ufficio. Secondo il colonnello Pasquale Aglieco i p.m. entrati per osservare la scena del crimine avrebbero “inquinato” le prove alterando la scena del crimine. I due in questione però, negano questa versione dei fatti.

Monteleone inoltre, incontrerà 6 esponenti politici tra cui Pierluigi Bersani, Pierferdinando Casini, Massimo D’Alema, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini per parlare di chi potrebbe essere il prossimo Presidente della Repubblica. Non mancherà il solito scherzo della puntata e questa volta la vittima sarà Amedeo Goria. Complice de Le Iene la sua fidanzata Vera Miales che farà credere all’ex gieffino di avere un flirt con un prestante ragazzo giovane. Ci sarà anche un’altra “puntata del “Il viaggio di Camilla“.

