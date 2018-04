Sono già tantissimi i figli dei vip nati nel 2018 e sono delle vere e proprie star del web. Oltre ad aver donato la gioia ai loro genitori hanno fatto molto discutere…

Il 2018 è già iniziato con l’arrivo di tanti bebè e molti ancora dovranno nascere. Sono tantissimi i figli dei vip che sono venuti al mondo quest’anno e alcuni fanno discutere, perché sono protagonisti di gossip e sono (già) delle star del web. Vediamo insieme come vivono i figli dei vip e quali sono i più famosi!

Tutti i figli delle star italiane nati nel 2018!

Il bambino più atteso e che ha mobilitato il mondo intero è sicuramente stato Leone Lucia Ferragni, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Il piccolo è nato con un po’ di anticipo rispetto al termine presunto per il parto, ovvero il 19 marzo 2018, in occasione della festa del papà. Facendo così un grande regalo al rapper. La famiglia è gioiosa e non smette di condividere ogni istante della propria vita sui social.

Laura Freddi è diventata mamma della piccola Ginevra ed è stata lei ad annunciarlo sui social. In seguito a molti tentativi andati male e al grande desiderio di avere un figlio, l’ex gieffina è riuscita a realizzare il sogno più grande della sua vita a 45 anni.

Jessica Alba è stata la prima celebrità a diventare mamma nel 2018, infatti proprio allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre 2017 è nato il terzo figlio della donna. I genitori hanno chiamato il piccolo Hayes Alba Warren e sono stati proprio loro a dare l’annuncio della nascita.

Tania Cagnotto ha dato alla luce quest’anno la figlia Maya, la quale ha fatto discutere poiché sarebbe il motivo della fine della carriera della tuffatrice. Anche se questo non è certo, infatti la donna si prenderà il suo tempo e probabilmente tornerà sui trampolini.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/chiaraferragni/