Per il Festival del Cinema di Venezia, in programma dall’1 all’11 settembre, parata di sta internazionali attese al Lido per la kermesse.

Uno dei festival più attesi: sarà per la magia della Laguna ma il Festival del Cinema di Venezia resta sempre un appuntamento immancabile. Amato dalle star, soprattutto, che nei giorni della kermesse popolano il Lido più famoso d’Italia. E per l’edizione 2021 tante sono quelle attese, soprattutto internazionali. Hollywood popolerà Venezia e renderà ancora più invitante un programma ricco di avvenimenti. Da Timothée Chalamet a Pénelope Cruz, passando per Kristen Stewart, Matt Damon, Olivia Colman, Javier Bardem. Loro (ma non solo) sono certamente i più attesi.

Venezia 2021: Penelope Cruz sul red carpet

Del resto l’emergenza sanitaria, un anno fa, aveva messo in difficoltà il mondo del cinema, festival compresi: pur essendo ancora altissima la guardia stavolta le presenze in Laguna avranno un sapore decisamente più internazionale.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Kristen Stewart

Ci sarà chi ritirerà un premio importante, il Leone d’Oro alla carriera, come Jamie Lee Curtis, oltre all’italianissimo Roberto Benigni. E poi spazio agli attori che “accompagneranno” il proprio film. Massima curiosità per “Spencer”, dove Lady Diana sarà Kristen Stewart, al Lido anche Olivia Colman per “The Lost Daughter”, film che vede anche protagonista Dakota Johnson. Sfilerà anche Penelope Cruz, presente sia in “Madres Paralelas”, la pellicola di Almodovar, che in “Official Competition” di Gaston Duprat, dove recita al fianco di Antonio Banderas.

Ben Affleck e Matt Damon a Venezia

E poi Benedict Cumberbatch per “The Power of Dog”, Tim Roth e Charlotte Gainsbourg per “Sundown”, mentre Oscar Isaac sarà presente per ben tre film: “The Card Counter” di Paul Schrader, “Dune” di Denis Villeneuve e “Scenes form a Marriage”, serie tv con Jessica Chastain. Sfileranno anche Ben Affleck (fresco di reunion con Jennifer Lopez, e chissà che non ci sia pure lei) e Matt Damon per “The last duel”, film fuori concorso.