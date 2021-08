Panchine giganti, il nuovo trend del turismo: cosa sono e dove si trovano in Italia le Big Bench per ammirare i panorami.

Il progetto Big Bench sta colpendo nel cuore. La nuova moda del turismo ha preso piede anche in Italia. In diverse regioni sono già presenti le panchine giganti, delle opere scultoree collocate in punti panoramici per poter dare la possibilità ai turisti la possibilità di poter ammirare dei panorami davvero mozzafiato. Grazie alle loro dimensioni e al loro design accattivante stanno avendo grandissimo successo, e si stanno diffondendo ovunque. Scopriamo insieme la loro storia e dove poterle ammirare in Italia.

Cosa sono le panchine giganti

Nate da un’idea di Chris Bangle, un designer americano innamorato del nostro paese con la moglie Catherin, sono già diffuse in diverse regioni italiane. La prima in assoluto è stata installata a Clavesana, in provincia di Cuneo, e ha subito attirato l’attenzione di tantissimi turisti e semplici curiosi.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Panchine giganti

Forte di questo primo successo, la panchina è stata poi riprodotta, uguale ma con diversi colori, in diversi altri luoghi in Italia. Le panchine giganti si sono così diffuse e sono diventate accessibili a tutti, installazioni pubbliche che possono essere raggiunte e utilizzate da chiunque. Ma dove possiamo trovarle? In punti panoramici un po’ in tutta Italia. Basta consultare la mappa…

Panchine giganti: la mappa per vederle in Italia

Al momento sono 168 le panchine del Big Bench Community Project. La gran parte si trovano nel Nord Italia, diffuse in specialmente nel territorio delle Langhe, in Piemonte e in Lombardia. Ma il progetto sta crescendo giorno dopo giorno ed è possibile ammirarne diverse anche in Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio (in provincia di Frosinone, a Piglio), Campania (nella provincia di Avellino), Basilicata e Puglia (a Gravina di Puglia, quasi al confine con la Basilicata). Alcune sono presenti anche in Scozia, altre sono in costruzione in Polonia e Paesi Bassi. La mappa è consultabile dal sito ufficiale del progetto, sempre aggiornatissimo, anche sulle differenze tra le varie panchine. Di seguito una foto della panchina di Valtournenche: