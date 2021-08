Tata Rosalba è diventata un personaggio popolare negli ultimi giorni, complice il dolce post pubblicato dall’influencer Chiara Ferragni per salutare e ringraziare la donna che tanto l’ha aiutata nel prendersi cura dei piccoli Leone e Vittoria. I Ferragnez sono riuniti in un amorevole quadretto attorno a una torta su cui campeggia la scritta “Ti vogliamo bene Rosalba.” Tanta tenerezza, ma ora purtroppo il lavoro di Tata Rosalba è terminato. Lei quindi se n’è andata da casa Ferragnez, ma ora, complice la festicciola organizzata per lei, tutti vogliono saperne di più.

Questa Tata dal dolce sorriso fa proprio simpatia, come la Tata Matilda del celebre film. Ma chi è veramente Tata Rosalba?

Il lavoro di Tata Rosalba: quanto guadagna e cosa fa

Innanzitutto Tata Rosalba non è una semplice tata, ma una puericultrice. Quindi una figura di assistenza professionale che può essere assunta prima o dopo il parto, in aiuto alle neo-madri. Tata Rosalba era stata assunta dai Ferragnez in occasione della nascita del primogenito Leone, e ora la Tata è tornata per aiutare la famiglia con la piccola Vittoria. Ora che entrambi i bambini sono cresciuti e hanno superato la fase più delicata, il lavoro di Tata Rosalba può dirsi concluso.

Ma quanto guadagna Tata Rosalba? La puericultura è un servizio altamente specializzato. Una consulenza post partum più tre assistenze diurne costano in media 350 euro, una consulenza post partum e due assistenze notturne hanno una tariffa di 450 euro. A tempo pieno si parla di 1.600 euro (più vitto e alloggio) a settimana. In base al tipo di servizio svolto in casa Ferragnez, la famosa Tata Rosalba potrebbe aver guadagnato oltre 4000 euro.