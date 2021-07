Rosalba, che non è presente sui social, è dal 2018 la nanny che aiuta la Ferragni a prendersi cura di Leone e Vittoria

In un post su Instagram arrivano gli auguri di Chiara Ferragni per la tata dei suoi figli, Rosalba. Assunta nel 2018 per occuparsi delle cure del giovanissimo Leone, e presentata subito sui social, oggi Rosalba ha compiuto gli anni e Chiara Ferragni ha voluto farglieli pubblicamente. “Ti vogliamo bene Rosalba ❤️” recita la didascalia del post.

Nella foto oltre alla Ferragni e alla tata fanno capolino anche il marito Fedez e Leone, primogenito della coppia, nato a West Hollywood, a Los Angeles. Il 23 marzo 2021 è invece nata Vittoria, a Milano.