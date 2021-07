La coppia, che sta insieme dal 2014, sarebbe in rottura da diversi mesi

Stando alle indiscrezioni Marco Bocci avrebbe lasciato la casa in Umbria che condivide con la compagna Laura Chiatti. Insieme sono i genitori di Enea e Pablo, di 6 e 5 anni rispettivamente. Sono mesi che i due attori non si fanno vedere in giro assieme. Neppure un post in occasione del loro settimo anniversario di matrimonio, a differenza di quanto accadeva in passato.

Perché si starebbero lasciando:

Voci vicine alla coppia addossano la responsabilità a qualche collega di set di Bocci a detta della Chiatti troppo invadente. La Chiatti sarebbe gelosa di tutte le attenzioni che il marito riceve. Le gelosie sarebbe quindi sfociate in conflitto aperto al punto tale che i due adesso sarebbero vicini al divorzio. A 7 anni dalle nozze, cui entrambi convolarano dopo appena sei mesi di fidanzamento.