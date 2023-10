La casa nuova è pronta e Chiara Ferragni e Fedez hanno iniziato a preparare i loro primi scatoloni.

Ora che tutto sembra essere pronto per il loro ingresso nella loro nuova casa, Chiara Ferragni e Fedez hanno iniziato a fare i bagagli e sui social si sono mostrati mentre decidevano cosa mettere negli scatoloni e cosa no. I due sono stati protagonisti di un siparietto divertente quando l’influencer si è mostrata mentre scartava degli insoliti oggetti che suo marito avrebbe voluto portare nel nuovo appartamento, come un marsupio a forma di pancia ed un costume intero color carne con stampati peli, capezzoli e ombelico.

“Queste cose si portano nella nuova casa perché sono oggetti miei per la mia creatività”, ha detto Fedez difronte alle proteste della moglie, che ha replicato: “No amore, basta”.

Chiara Ferragni – Fedez

Chiara Ferragni e Fedez: il dramma del trasloco

La nuova casa dei Ferragnez è ormai pronta e, nonostante non abbia raccolto i consensi dei fan (che l’hanno bersagliata di critiche), i due vip sembrano impazienti di imballare oggetti e vestiti che porteranno nel nuovo appartamento, e infatti sui social non hanno mancato di condividere i retroscena di questo speciale momento con i fan.

I tanti tra i loro follower sono curiosi di sapere come si troveranno i due nel nuovo appartamento e si chiedono se in futuro allargheranno ulteriormente la famiglia. Sulla questione, per ora, non è dato sapere di più, ma i due vip non hanno nascosto di volere un giorno un terzo figlio.