Eleonora Pedron ha ripercorso il drammatico incidente in cui suo padre perse tragicamente la vita. Lei era in auto insieme a lui.

In un’intima intervista a Oggi Eleonora Pedron ha ripercorso il trauma vissuto quando suo padre perse la vita in un incidente d’auto mentre si trovava insieme a lei. I due erano di ritorno da Cologno Monzese, dove lei aveva svolto un provino come velina di Striscia la Notizia.

“L’immagine di mio papà che mi chiama, dopo l’incidente… Me lo sono ritrovato sulle ginocchia, la faccia piena di sangue, la voce che dice: ‘Eleonora, Eleonora’. Mi chiamava per sapere se ero viva. Quella voce la sento ancora, la sentirò sempre”, ha confessato l’ex Miss.

Eleonora Pedron

Eleonora Pedron: il drammatico incidente

Eleonora Pedron ha perso sua sorella Nives per un incidente d’auto e, a seguire, anche suo padre. Quando le è stato chiesto se sia riuscita ad elaborare questi due terribili traumi, l’ex Miss ha risposto: “Sì, lascio prevalere i ricordi belli, e coltivo la speranza enorme che ci rivedremo tutti”, e ancora: “Certe notti, a letto, scoppio a piangere, ma ho accettato la vita com’è: una successione imprevedibile di armonia e di abissi. Soffrire da piccoli ti dona una marcia in più: dai il giusto peso alle piccole delusioni, elimini le cose e le persone superflue. Ho pochi amici, non intreccio relazioni così, tanto per avere la rubrica piena”.

Al settimanale Oggi la Pedron ha svelato che presto conseguirà la sua tesi di laurea in psicologia e ha spiegato perché avrebbe deciso di incentrarla su di sé e sulla sua storia. “L’ispirazione per la tesi potevo prenderla da una storia che avevo sotto mano. La mia. A 40 anni ho messo tutto in pausa per studiare e diventare psicologa. La tesi è su di me”, ha affermato.