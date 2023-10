Massimiliano Varrese si è scagliato contro la sua coinquilina Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello.

Tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi al GF non corre buon sangue e, nelle ultime ore, l’attore è tornato a dirne di tutti i colori contro la coinquilina.

“È di una noia, banalità, può provare a raggirare i ragazzini di vent’anni perché ancora sono innocenti, ma con me sbatte contro un palo a parlare di stigmi in giro quando è la prima che infierisce su quello che mi fanno a me in puntata”, ha tuonato, e ancora: “Ragazzi io me ne intendo. Lei ha la bile negli occhi. Io osservo tutto, purtroppo per lei è una mia specializzazione. Parlo di una disciplina in cui sono specializzato. Le venature di giallo negli occhi è bile rubina. Si tratta di fegato risentimento, rabbia, rancore. Prima o poi quello ti si mangia, ti logora dentro come un verme.”

Beatrice Luzzi

Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi

A quanto pare Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sono ai ferri corti al GF e, nelle ultime ore, l’attore non ha perso occasione per dirne di tutti i colori sulla sua coinquilina.

Nelle ultime ore Beatrice è finita al centro dell’attenzione generale anche per via del suo addio a Giuseppe Garibaldi, che a sua volta ha invece lasciato credere ai fan del programma di essersi avvicinato a lei unicamente per attirare visibilità. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i fan del programma sono in attesa di scoprire chi, tra lui e Beatrice, sarà costretto a lasciare la casa dopo i risultati del televoto.