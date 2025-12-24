Vittorio Feltri preoccupa dopo un video su Instagram: dimagrito e affaticato, il giornalista appare profondamente provato. Cosa succede?

Mentre Sgarbi attacca la figlia Evelina dopo la sentenza, Vittorio Feltri appare in un video su Instagram che lascia molti spiazzati. Non tanto per le parole, ma per il suo aspetto: visibilmente dimagrito e affaticato. Un’immagine che ha colpito i suoi follower e acceso una forte preoccupazione sul suo stato di salute.

Vittorio Feltri e il periodo difficile: cosa succede

Poche settimane fa, il 23 novembre, Vittorio Feltri si era mostrato profondamente commosso in diretta a Domenica In, in collegamento con Mara Venier, parlando della scomparsa di Ornella Vanoni. Ricordando l’amica, aveva detto: “Sì, l’ho detto: se fossi nato donna sarei voluto essere lei. Perché l’ho detto? Perché io l’amavo“.

E ancora: “L’ultima volta che ci siamo visti è stata neanche un mese fa. D’inverno si muoveva meno perché aveva paura di ammalarsi, mentre in primavera ed estate ci vedevamo più spesso. Era una cantante straordinaria e lei non se ne rendeva davvero conto. Quando glielo dicevo, mi rispondeva: ‘Smetti di rompermi le palle’“,

Inoltre, il 9 dicembre è arrivata una condanna per dichiarazioni rilasciate nel 2024 durante una puntata del programma radiofonico La Zanzara, dove il giornalista aveva definito i musulmani “razze inferiori“.

Il giudice ha riconosciuto la natura di “molestia discriminatoria“, ordinando il pagamento di ventimila euro all’Asgi e la pubblicazione della sentenza sul Corriere della Sera. Feltri ha commentato su X: “Era una battuta discutibile ma niente più. In ogni caso mi scuso“.

La preoccupazione per la sua salute dopo l’ultimo video

Vittorio Feltri, che ha compiuto 82 anni lo scorso giugno ed è sempre stato percepito come lucido e energico, nell’ultimo filmato appare più provato. Il video è stato pubblicato sui social per promuovere un libro appena uscito in libreria, ma l’attenzione si è spostata subito su di lui.

I commenti parlano chiaro: “Direttore, com’è dimagrito. Si riguardi, mi raccomando, abbiamo ancora bisogno di lei. Tanti auguri di buone feste“. E ancora: “È vero, sembra affaticato“; “Buon Natale, si riguardi. Abbiamo bisogno delle sue considerazioni e della sua maestria nel raccontare la realtà“; “Direttore, non si sforzi. Un abbraccio forte“.

Non è stato detto nulla ufficialmente sulle sue condizioni, ma il cambiamento visibile ha portato molti a interrogarsi sulle cause.