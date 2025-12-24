Venus Williams si risposa con Andrea Preti: svelato il regalo ‘esagerato’ della sorella Serena

Venus Williams, matrimonio bis con Andrea Preti a Palm Beach. Ma è il regalo della sorella Serena a lasciare tutti a bocca aperta.

Dopo il matrimonio di Valentina Vignali in tuta total white, un altro evento che ha catturato l’attenzione del mondo dello spettacolo e dello sport. Venus Williams si è risposata con Andrea Preti, dopo il primo sì pronunciato lo scorso ottobre a Ischia. La nuova cerimonia si è svolta a Palm Beach, in Florida e ha dato vita a una settimana di festeggiamenti. A rendere il tutto ancora più speciale è stato il regalo di nozze firmato Serena Williams.

Matrimonio bis per Venus Williams e Andrea Preti

Venus Williams ha sposato Andrea Preti per la prima volta il 19 ottobre a Ischia, ma il matrimonio ha avuto un secondo capitolo negli Stati Uniti. Dopo la proposta ricevuta in Toscana lo scorso gennaio, la coppia ha scelto di organizzare due cerimonie. La seconda si è svolta a Palm Beach, dove la tennista vive, ed è stata curata dalla wedding planner Jennifer Zabinski, molto nota negli Stati Uniti.

In un’intervista a Vogue, Venus ha raccontato la nascita della sua storia d’amore e ha anche parlato di un periodo complesso della sua vita, segnato dalla diagnosi di adenomiosi, che l’ha portata a sottoporsi a un intervento chirurgico. Ora, però, la tennista vive un momento di grande serenità, circondata dall’affetto della sua famiglia.

Il regalo di matrimonio da sogno: Serena Williams sorprende gli sposi

Durante i festeggiamenti a Palm Beach, Serena Williams ha sorpreso tutti regalando agli sposi uno yacht. L’ex campionessa, vincitrice di 23 titoli Slam, ha anche organizzato una giornata in mare per familiari e amici. Venus Williams ha raccontato quei momenti a Vogue con queste parole: “Cantavamo, ballavamo, parlavamo, ci siamo goduti il tempo insieme“.

A completare il gesto, Serena ha pubblicato sui social una lettera toccante dedicata alla sorella. “Venus, da dove comincio? Dai campi da gioco di casa ai più grandi palcoscenici del mondo, hai sempre guidato con grazia, forza e un cuore più grande di qualsiasi trofeo. Guardarti entrare in questo capitolo della tua vita circondata dall’amore è stato come guardare il sole sorgere, costante, potente e piena di promesse“.

La lettera si conclude con parole profonde: “Sei stata la mia migliore amica, la mia protettrice, la mia insegnante e il mio promemoria per guardare avanti sempre con uno scopo. Vederti così felice, così amata, così radiosa significa tutto per me. Per l’amore, per le risate e per una vita passata a sceglierci a vicenda ogni singolo giorno. Non potrei essere più orgogliosa di stare al tuo fianco, non solo oggi, ma sempre“.