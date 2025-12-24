Michelle Hunziker conquista i social con un “siparietto” sui regali last minute, girato nel suo soggiorno addobbato in total white. Il video.

Mentre Diletta Leotta si mostra “scintillante” a Natale con il suo pancino, Michelle Hunziker ha scelto l’ironia per augurare buone feste ai suoi follower. Il 24 dicembre 2025 ha pubblicato su Instagram una divertente gag in perfetto stile natalizio, tutta incentrata sui regali “last minute“. Un momento spontaneo, girato nel suo soggiorno davanti al suo albero di Natale tutto bianco…

Michelle Hunziker e le decorazioni di Natale total white

Michelle Hunziker ha aperto le porte della sua casa al Natale, trasformando il suo soggiorno in un ambiente che sembra uscito da una fiaba. Per l’occasione, si è affidata a un team esperto, lo stesso che l’ha già seguita negli anni passati: Espedito Rusciano e Giorgia Farina.

Dopo l’albero a tema peluche del 2024 e quello con tocchi di pink del 2023, quest’anno la scelta è caduta sul total white, con decorazioni eleganti e luminose.

La gag sui regali last minute: il video

La protagonista della scenetta, pubblicata il 24 dicembre, è ovviamente Michelle Hunziker, in jeans e lupetto nero, davanti al suo magnifico albero di Natale. Dietro l’obiettivo, c’è Luca Oldani, digital marketing specialist e social media manager delle star, che su Instagram conta 17.500 follower. È proprio lui a sorprenderla con un regalo inaspettato.

“Ciao! Luca! Buon Natale! Ma grazie, che carino! Ma non dovevi!” esclama, visibilmente colpita. Ma la conduttrice non si lascia prendere in contropiede e improvvisa al volo una gag da manuale, mostrando ancora una volta la sua verve comica.

Il dettaglio che ha fatto impazzire i fan? Il nastro adesivo per impacchettare, attaccato direttamente alla tasca posteriore dei jeans. Pioggia di like, auguri e commenti divertiti stto il video della Hunziker, tra cui spiccano: “Unica… Buon Natale!” e “Chissà quanti davvero si sono ritrovati così!“.