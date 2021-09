Fedez pubblica una foto in compagnia di Gigi Hadid sulla falsa riga di quella dedicata qualche giorno fa alla moglie: la reazione di Chiara Ferragni, ovviamente, non si fa attendere.

“Giuro, mi fai venire voglia di futuro” canta Fedez nel suo nuovo singolo Meglio del Cinema, interamente dedicato a Chiara Ferragni. Una frase apparentemente semplice ma che, come spiega l’influncer originaria di Cremona, per la loro storia ha un significato estremamente profondo. Fedez aveva voluto sottolineare ancora di più il carico emotivo di queste parole pubblicando un paio di scatti in compagnia della moglie sul proprio profilo Instagram, ed ecco che infatti la frase appare nuovamente nella didascalia: “Mi fai venire voglia di futuro”.

Fedez, tuttavia, decide di giocare con il fuoco: questa notte il rapper ha pubblicato un nuovo scatto su Instagram in compagnia della supermodella statunitense Gigi Hadid. Il che, se preso come caso isolato, non farebbe affatto scalpore: i due si sono incontrati nel corso di una sfilata di moda di Versace x Fendi, e molto probabilmente potrebbe essere stata la stessa Ferragni a scattare la foto. Cosa però ha suscitato la reazione dell’imprenditrice digitale è la didascalia: “Giurooo mi fai venire voglia di futuro…ah no!” scrive il rapper, ironizzando sulla frase che lo lega così intensamente alla moglie.

La reazione di Chiara Ferragni arriva tra i commenti: “Giuro mi fai venire voglia di divorzio“!