Il team di Dayane Mello rilascia un comunicato scioccante per rispondere al tentativo di stupro subito durante il reality show brasiliano La Fazenda.

Solo un paio di giorni fa era emersa la notizia che il team legale di Dayane Mello stava attivandosi per contattare i produttori del reality show brasiliano La Fazenda. Il giorno successivo ecco la conferma da parte del programma: Nego do Borel, il concorrente accusato di stupro, è stato squalificato. Ora la Mello ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram il comunicato ufficiale redatto dal suo staff, che rivela dettagli davvero agghiaccianti. Il post è in portoghese, ma qui sotto potete trovare la traduzione in italiano.

Il contenuto scioccante del comunicato

Ieri sera abbiamo assistito a un’edizione triste e assurda. Nonostante l’espulsione del partecipante che ha messo a rischio l’integrità fisica di Dayane, l’edizione ha scelto di imputarlo come colpevole degli abusi subiti. Secondo il programma mostrato, il riassunto della notte della vittima era quello di rincorrere l’uomo che l’ha violentata, dando indicazioni e segni affermativi affinché si sentisse libero di praticare l’atto. Mostrando una narrazione distorta dei fatti, in cui hanno posto la vittima di abusi come qualcuno che ha cercato di mettersi in quella situazione, oltre a romanzare tutto ciò che è successo.

Per vendere la storia costruita al pubblico, il programma ignora persino la relazione di Dayane con un altro partecipante, con il quale ha già scambiato diversi baci e nessuno è stato mostrato. Nascondevano anche le parti più importanti, come lo stato di ubriachezza in cui si trovava Dayane, compreso il bisogno dell’aiuto di quattro persone per vestirla, non essendo nemmeno in grado di tenerle i piedi. Si sono nascosti agli occhi del pubblico le molte volte che Dayane gli ha detto di smetterla, che non poteva e non voleva. Non hanno mostrato i discorsi disgustosi del partecipante dicendo che aveva bisogno di concentrazione affinché il suo organo intimo fosse abbastanza rigido per eseguire atti sessuali.