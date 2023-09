Sono notizie preoccupanti quelle che arrivano su Fedez e Chiara Ferragni con il primo che sarebbe stato operato d’urgenza.

Come sta Fedez? Questa la domanda che i tanti seguaci del rapper e della famiglia Ferragnez si stanno ponendo in questi minuti. Infatti, Chiara Ferragni è dovuta volare a casa mentre si trovava a Parigi per una emergenza. I rumors parlano del rapper operato d’urgenza per problemi di ulcera.

Fedez sta male? Chiara Ferragni torna a casa all’improvviso

Fedez

Non è dato sapere cosa stia accadendo davvero nella famiglia Ferragnez ma quello che è certo che qualcosa di non tanto bello stia avvenendo. In modo particolare è allarme per Fedez che, secondo alcuni rumors rimbalzati in rete, sarebbe stato male.

A parlare di Federico è stata una utente social che ha mandato una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano dove viene spiegata meglio, forse, la vicenda: “Fedez è stato operato per ulcere gastriche, è stato dimesso e ora sta bene. L’hanno operato d’urgenza per varie emorragie, però tutto ok al momento”.

Parole che, va detto, non hanno trovato alcuna conferma certa ma “solo” una storia Instagram di Chiara Ferragni che si trovava in queste ore a Parigi. La moglie di Federico, infatti, si è messa sul primo volo per fare ritorno a casa e ha scritto dall’aereo: “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza”, facendo riferimento all’aiuto che le è arrivata dalla sua cara amica Chiara Biasi.

Insomma, forte apprensione per la situazione in casa Ferragnez dove pare evidente che qualcosa di non normale stia accadendo. La speranza è che i diretti interessati possano presto spiegare cosa sia successo e che il cantante possa tornare sui social per rassicurare tutti.

Di seguito anche uno dei tantissimi post social di un utente in sostegno del rapper: