Un giorno speciale per la famiglia Berlusconi per quello che sarebbe stato l’87esimo compleanno del Cavaliere. Marta Fascina si emoziona.

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, Marta Fascina si è fatta da parte anche per maturare e metabolizzare il dolore per il lutto subito con la scomparsa del compagno. Eppure, oggi, nel giorno che sarebbe stato dell’87esimo compleanno del Cavaliere, ecco la lettera a cuore aperto per lui condivisa sui social.

Marta Fascina, lettera per Silvio Berlusconi

Marta Fascina

Amore mio oggi è il tuo compleanno, Auguri a Te, leader indiscusso della politica italiana e mondiale, illuminato statista, lungimirante e straordinario imprenditore, campione nello sport, re della comunicazione, ma soprattutto uomo buono, generoso e giusto”, ha scritto la Fascina su Instagram.

“Auguri a Te che sei entrato nei libri di storia. A Te che sei baluardo di democrazia e di libertà. A Te che sei un esempio di concretezza, pragmatismo, dinamismo, visione per le future generazioni. A Te che hai cambiato il modo di vedere ed interpretare il mondo. Auguri a Te che hai solo fatto del bene all’Italia ed agli Italiani. A Te che hai donato incondizionatamente amore, speranza, armonia e fiducia, Auguri a Te che ogni giorno scaldi ed illumini il mio cuore”.

Il pensiero social della donna è poi continuato in modo molto intimo e delicato: “Sono certa che, nel regno dei cieli, tu stia continuando a guardare il mondo con quel “sole in tasca” che ti ha sempre accompagnato, legato a quella vita che tanto amavi e che mai avresti voluto lasciare. Ma mi fa male non stringere la tua mano, mi fa male non poterti abbracciare, mi fa male non poterti guardare negli occhi e con il nostro sguardo complice rassicurarci sull’amore che ci lega e ci legherà per l’eternità. Io resto sempre un passo dietro di Te e con la concreta certezza che, prima o poi, le nostre mani torneranno a ricongiungersi e noi torneremo ad essere nostri per l’eternità. Buon compleanno amore mio, ti amo eternamente. Tua Marta”.

Di seguito anche il post Instagram della donna: