Frank Carpentieri, dj che ha lavorato per anni nel programma Made in Sud, si è tragicamente spento a soli 47 anni.

Attraverso i social è giunta la tragica notizia della scomparsa di Frank Carpentieri, il dj di Made in Sud che si è spento a 47 anni e dopo che per diverso tempo ha lottato contro un brutto male.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da Fanpage, ma al momento non sono stati rilasciati comunicati ufficiali da parte della sua famiglia o dagli altri volti del programma che lo aveva reso noto ai telespettatori italiani.

Made in Sud: è morto Frank Carpentieri

Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la scomparsa di Frank Carpentieri, il dj che nel corso della sua carriera musicale aveva collaborato con artisti del calibro di Rocco Hunt, Clementino, Alessandro Siani, Subsonica, Almamegretta ed Enzo Avitabile e che, soprattutto, era stato una presenza fissa a Made in Sud, il celebre show comico su Rai2.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi si stanno riversando sui social per esprimere il loro cordoglio per la sua scomparsa. Tra questi il rapper Clementino ha scritto: “Ciao Frank, riposa in pace amico mio. Hai combattuto come un leone”. Al momento la famiglia del dj non ha rilasciato comunicati ufficiali e non sono note ulteriori notizie in merito alla sua scomparsa o ai funerali. È noto che il musicista lottasse da tempo contro una grave malattia, ma non sono note altre informazioni su di lui o sulla sua famiglia.