Asia Nuccetelli, figlia di Alex Nuccetelli ed ex concorrente del GF Vip, si è scagliata contro l’ex conduttrice dello show, Ilary Blasi.

Asia Nuccetelli è da tempo lontana dal piccolo schermo italiano e ha affermato di essere profondamente delusa per come sarebbe stata gestita la sua situazione al GF Vip dove, a suo dire, sarebbe stata invischiata nel triangolo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante per volontà degli autori. L’ex gieffina si è scagliata anche contro la conduttrice Ilary Blasi, su cui ha detto a Fanpage:

“Lei conduceva l’edizione del Grande Fratello Vip a cui ho partecipato. Avrebbe potuto gestire meglio il mio caso, evitando di mettere alla gogna una ragazzina su fatti non reali. Immagino sapesse che era tutto un teatrino messo su, poteva placare gli animi e invece ha preferito non farlo. Solo questo posso dire. Non ho alcun rapporto con lei, non la conosco”.

Ilary Blasi

Asia Nuccetelli: le accuse rivolte a Ilary Blasi

A quanto pare la figlia di Antonella Mosetti, Asia Nuccetelli, non ha digerito affatto come siano andate le cose per lei alla prima edizione del GF Vip e a suo avviso parte della colpa sarebbe anche della conduttrice Ilary Blasi, rea all’epoca dei fatti di non averle evitato la gogna mediatica. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

Dopo la partecipazione allo show Asia Nuccetelli ha deciso di prendere per sempre le distanze dal mondo della tv e a Fanpage ha confessato: “Continuavano a uscire articoli falsi su di me. Gettavano in rete queste foto prima e dopo, storpiate per creare più distacco e provocare un accanimento nei miei confronti. Sono stati spietati. Ci ho sofferto tantissimo, devo essere sincera”. Oggi l’ex volto tv sembra aver trovato la serenità accanto al fidanzato Luigi Del Prete, e in tanti si chiedono cosa le riserverà il futuro.