Lorenzo Tano ha confessato quali sono i suoi sogni e i suoi progetti per il futuro oltre alla partecipazione a Ballando con le Stelle.

Lorenzo Tano è praticamente sconosciuto al pubblico tv ma, oltre ad essere il figlio del celebre Siffredi, dal prossimo 21 ottobre sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle e ha già messo le mani avanti specificando di essere “negato” per il ballo.

“È la sola cosa che non ho mai fatto proprio perché mi fa quasi paura. Quindi ora ci voglio provare, mi ci butto”, ha svelato al Corriere della Sera, aggiungendo anche che, al momento, non avrebbe le idee chiare per il suo futuro (anche se sarebbe certo di non voler intraprendere la stessa carriera di suo padre).

“No, non lo farei. Quando papà mollerà mollerò subito anche io, non continuerò a fare quello che fa, anche perché il suo stile non mi piace tantissimo. (…) Lo supporto ma quando smette dico basta anche io e lì dovrò capire cosa fare”, ha precisato.

Lorenzo Tano si confessa: la partecipazione a Ballando con le Stelle

Lorenzo Tano non ha mai avuto esperienze tv prima d’ora e lui stesso ha svelato al Corriere della Sera che, nonostante la sua ultima ex fidanzata gli chiedesse sempre di andare a ballare, lui si sarebbe sempre rifiutato.

In tanti non vedono l’ora di saperne di più sul figlio di Siffredi che, come suo fratello Leonardo, ha sempre cercato di vivere la sua vita stando lontano dalle luci dei riflettori e proteggendo la sua privacy. Lorenzo è recentemente tornato ad essere single e ha confessato che una delle ragazze che avrebbe frequentato ultimamente gli avrebbe chiesto: “‘Ma tu non ti senti in ansia per essere il figlio di tuo padre?’. Le ho risposto: ‘No perché?. E lei ha detto: Boh, non so’, Ed è finita lì”. In tanti non vedono l’ora di saperne di più su di lui a Ballando con le Stelle.