Dai bracciali elettronici alla meditazione trascendentale e la terapia Emdr: scopriamo quali sono i metodi che Fedez ha utilizzato per combattere l’ansia.

Fedez – così come molte altre celebrità – non ha fatto segreto di soffrire di attacchi d’ansia, specie prima di un concerto o di un evento importante. Il rapper ha svelato anche alcuni dei metodi – più o meno conosciuti – che utilizzerebbe per combattere contro il suo terribile problema.

Fedez: i metodi contro l’ansia

Nel 2021, durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo, Fedez non ha nascosto di essere estremamente agitato, e via social ha mostrato ai fan i particolari braccialetti da lui utilizzati per cercare di tenere a freno l’ansia. Si tratta di due dispositivi elettronici che, grazie a delle micro vibrazioni, dovrebbero aiutare a sentirsi più rilassati. Gli psichiatri sostengono che si tratti in larga parte di un “effetto placebo”, ma il rapper ha deciso comunque di provarli per combattere contro il suo panico da palcoscenico.

Per combattere l’ansia Fedez ha anche dichiarato che si sottoporrebbe di frequente alla terapia Emdr, un trattamento che si basa sui movimenti oculari e su altri tipi di stimolazione per consentire di rielaborare i ricordi e controllare lo stress. “Per affrontarle l’ansia sto facendo meditazione trascendentale e la terapia Emdr. Poi ho sempre con me un’immaginetta di buon auspicio di Michael Jordan e mi faccio leggere i tarocchi da mia nonna”, ha dichiarato ironico a Gente il rapper.

Fedez ha anche svelato che per cercare di combattere l’ansia avrebbe consultato la cabala: il suo numerologo di fiducia è Federico Raffo e il rapper ha ammesso che lascerebbe scegliere a lui la data d’uscita di ogni suo album. “Io credo sia un mio modo per esorcizzare dei momenti di ansia. Ci credo e non ci credo. Lui non fa altro che dirmi quello che voglio sentirmi dire e quindi, in qualche modo, mi aiuta ad affrontare la cosa in modo più sereno”, ha ammesso in merito alla questione in The Ferragnez – la Serie.

L’ironai del rapper sull’ipocondria e gli attacchi di panico

Pur soffrendo d’ansia e attacchi di panico Fedez non ha mai perso occasione per ironizzare su questo lato del suo carattere e a Vanity Fair ha confessato: “Li ho curati da dentro, senza psicofarmaci, imparando piano a controllarmi. A un certo punto la parte oscura di te diventa preponderante, ed è consigliabile andare da un bravo psicologo/psichiatra. Ne ho cambiati diversi (…)”. In merito alla reazione di sua moglie Chiara Ferragni ha invece dichiarato:

“Chiara? Purtroppo per lei vive ogni giorno con me. E, di conseguenza, con i miei conflitti interiori, i dubbi rispetto a ciò che ero, che sono, che sarò. Di Chiara ho bisogno per andare avanti. Lei sa godersi ogni momento e spero che, per osmosi, riesca a insegnarmelo.”

