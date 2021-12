Sono molte le coppie vip che hanno rivelato di essersi rivolte a degli esperti nel tentativo di migliorare il loro matrimonio: scopriamo di chi si tratta.

Dagli italiani Fedez e Chiara Ferragni a Pink e Carey Hart (che vedono di frequente un consulente matrimoniale) scopriamo quali sono le coppie vip che hanno deciso di affidarsi alla terapia di coppia per migliorare – o in certi casi salvare – il loro matrimonio.

Le coppie vip in terapia di coppia

Fedez e Chiara Ferragni non hanno fatto segreto di essersi affidati ad un terapista che li aiuti a migliorare alcuni aspetti della loro unione. I due non hanno avuto particolari incomprensioni o momenti di crisi, ma hanno dichiarato che l’esperienza della terapia di coppia sarebbe riuscita a farli crescere e a conoscersi meglio. “Credo che la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l’andare in terapia, di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante”, ha dichiarato il rapper a Che Tempo Che fa.

Chiara Ferragni e Fedez

Anche Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Faissol si sono rivolti a un professionista della terapia di coppia. A confessarlo è stata la moglie del produttore, che attraverso i social ha detto: “La cura delle emozioni è importante come il cardiologo. Quindi sono contenta di condividere anche questo nostro lato, perché i personaggi che fanno vedere solo le cose belle sono noiosi, è molto noioso vedere solo gente perfetta”.

La decisione di Pink e di Will Smith

Anche la cantante Pink e suo marito Carey Hart hanno deciso di affidarsi all’aiuto di un esperto: “È l’unico motivo per cui stiamo ancora insieme”, ha dichiarato la cantante a Vanity Fair, e ancora: “Quando ti sposi non c’è un manuale, e la terapia ci ha salvati”.

Will Smith e Jada Pinkett hanno vissuto innumerevoli momenti di crisi durante il loro matrimonio e anche loro non hanno fatto segreto di averli spesso superati grazie alla giusta terapia: “Ti siedi di fronte a tua moglie, le dici tutta la verità, e lei ti dice tutta la verità. Prima si fa pulizia e poi si passa dall’altra parte. Che è quella della comprensione”, ha dichiarato l’attore al Sun.

