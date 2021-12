Alcune famose stelle del cinema sono scomparse poco tempo prima che uscisse il loro ultimo film: scopriamo le loro tragiche storie.

Dagli attori morti per overdose alle scomparse tragiche e inaspettate che hanno lasciato il mondo a bocca aperta, scopriamo quali sono stati i volti del cinema scomparsi tragicamente poco tempo prima che uscisse il loro ultimo film.

Attori morti prima dell’uscita di un loro film: chi sono

Robin Williams è scomparso tragicamente l’11 agosto 2014. L’attore si è tolto la vita dopo che, alcuni mesi prima dell’estremo gesto, gli era stata diagnosticata la demenza senile. Il suo ultimo film è stato Notte al Museo: il segreto del faraone, uscito pochi mesi dopo la sua scomparsa tra la commozione generale del pubblico e dei fan.

Robin Williams

La celebre attrice Carrie Fisher è scomparsa il 27 dicembre 2016 a causa di un arresto cardiaco. Dopo la sua morte sono usciti ben tre film che la vedono protagonista: Star Wars: gli ultimi Jedi (del 2017), Un buon trip: avventure psichedeliche (2020) e Wonderwell (nel 2021).

Nel 2014 il mondo del cinema ha perso il celebre attore Philip Seymour Hoffman, scomparso a causa di un’overdose. L’ultimo film a cui prese parte (e uscito un anno dopo la sua scomparsa) è stato Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte II.

Anche la celebre attrice Whitney Houston è scomparsa per overdose (l’11 febbraio 2012). L’ultimo ruolo dell’attrice è stato in Sparkle – La luce del successo, uscito pochi mesi dopo la sua tragica e improvvisa morte.

In molti ricordano la tragedia di Heath Ledger, scomparso il 22 gennaio 2008 per un’overdose di farmaci. Al momento della scomparsa l’attore era impegnato sul set del film Parnassus – L’Uomo che voleva ingannare il diavolo. Non sapendo come completare il lavoro a causa della prematura scomparsa di Ledger, il regista Terry Gilliam ha deciso infine di affidare il suo ruolo ad altri tre celebri attori (Johnny Depp, Jude Law e Colin Farrell) che hanno interpretato il suo ruolo. Il film è uscito nel 2009 ed è stato dedicato al compianto attore.

Anche l’attrice Brittany Murphy è scomparsa a causa di un mix di farmaci. Nel 2014 è uscito il film Something Wicked, l’ultimo a cui ha preso parte.

Nel 2020 il mondo del cinema ha pianto Chadwick Boseman, l’attore scomparso dopo la sua lunga battaglia contro il tumore (che aveva preferito tenere segreta al grande pubblico). Pochi mesi dopo la sua morte è uscito l’ultimo film che lo ha visto protagonista, Ma Rainey’s Black Bottom, che ha ricevuto il plauso del pubblico e della critica.

