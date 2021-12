Giulia De Lellis non ha fatto segreto di aver coltivato numerose ossessioni e piccole manie: scopriamo di quali si tratta.

Il mondo vip è pieno di caratteri “ossessivi” e non è da meno Giulia De Lellis, che ha usato i suoi canali social per svelare ai fan alcune delle sue più curiose manie. L’influencer ad esempio non ama mischiare cibi solidi e liquidi, vuole sempre che il suo cuscino sia “fresco” e molto altro ancora: scopriamo quali sono le sue più grandi ossessioni.

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis: le manie dell’influencer

Che sia dentro o fuori casa Giulia De Lellis ha alcune manie che lei stessa ha svelato con una punta d’ironia ai fan dei social. L’influencer ad esempio ha parlato di come non le piaccia dormire su un cuscino tiepido o, peggio ancora, caldo. Ha inoltre affermato che, prima di affrontare una giornata di lavoro, rifarebbe sempre il letto: “Aiuta a prepararsi ad affrontare una serie di cose durante la giornata”, ha ammesso nelle sue stories via social.

Le manie dell’influencer proseguono poi dal punto di vista alimentare: lei stessa ha infatti ammesso di non assumere bevande gasate e di non ammettere che le pietanze o le sue bevande vengano mischiate. “In pochi sanno che nel mio piatto non faccio mai toccare portate, non mischio alimenti in nessun modo (neanche il gelato) e mangio tutto tagliuzzato, molto tagliuzzato”, ha affermato nelle sue stories via social, e ancora: “Non mischio neanche i liquidi. Nel bicchiere del vino non bevo mai acqua (bevande gassate non mi piacciono) Ho un’ossessione e una strana cura per il condimento. Sono troppo brava, tutti amano le mie insalate”.

La fidanzata di Carlo Gussali Beretta ha anche rivelato che prima di mangiare o di bere annuserebbe ogni cosa e che detesterebbe quando una singola briciola finirebbe nel suo bicchiere. L’influencer ha dichiarato inoltre che sarebbe solita “picchiettare” ciascun biscotto prima di mangiarlo, per togliere le briciole in eccesso.

