Fedez ha fatto uno scherzo a Chiara Ferragni facendole credere che la loro cagnolina, Paloma, avesse fatto i suoi bisogni sul tappeto della casa che la coppia ha appena inaugurato.

Da quando la famiglia Lucia-Ferragni si è trasferita definitivamente nella sua nuova abitazione super lussuosa, Chiara è tormentata da un timore che sembra non darle tregue: che la loro cagnolina Paloma, un adorabile cucciolo di Golden Retriver, le distrugga la casa nuova appena finita di arredare.

Infatti da quando è stata adottata dalla coppia Paloma è diventata virale sui social per i suoi dispetti, per la sua testardaggine, ma soprattutto per il suo vizietto di fare i bisogni in giro per casa. Per questo motivo Chiara, dopo il trasferimento, ha stabilito una nuova regola: Paloma potrà accedere solo ad una parte della casa, così da evitare eccessivi disastri.

Chiara Ferragni

Lo scherzo di Fedez

Con la complicità dei suoi due figlioletti, Vittoria e Leone, Fedez ha organizzato uno scherzetto alla moglie, proprio facendo leva sulla paura di Chiara che il cane possa distruggerle l’appartamento. I tre hanno messo in giro per la casa delle cacche finte in modo da far credere a Chiara che Paloma avesse lasciato ricordini dappertutto, in particolare sul prezioso tappeto appena acquistato.

Dopo aver visto la cacca sul tappeto, Chiara ha una reazione esilarante: prima sembra disperata, poi quando vede la figlia Vittoria prendere la cacca a mani nude lancia un urlo assordante. Alla fine però capisce che si tratta di uno scherzo e rincuorata prende in mano i finti bisogni lanciandoli in testa al marito.

I danni di Paloma

Già ad ottobre la cucciola di Golden Retriver era diventata protagonista sui social dopo che Chiara Ferragni aveva diffuso su Instagram un video in cui si lamentava del fatto che Paloma avesse fatto pipì proprio sul letto matrimoniale condiviso dalla coppia. Ferragni aveva inquadrato una bella macchia gialla proprio sopra l’elegante copriletto bianco ricamato. Nel video si vede poi la cagnolina, consapevole di aver fatto un disastro, in una posizione remissiva.