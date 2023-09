Alle prese con la nuova amica a quattro zampe della famiglia. Chiara Ferragni sorpresa dalla piccola Paloma. Il video super divertente.

Divertentissimo siparietto in casa Ferragnez. Protagoniste Chiara Ferragni e la piccola neo arrivata Paloma, la cagnolina entrata in famiglia solamente da pochi giorni. Sui social è diventata virale una reazione dell’imprenditrice digitale ad un comportamento dell’amica a quattro zampe che le ha rubato le preziosissime ciabatte di Prada…

Chiara Ferragni, il video di Paloma che le ruba le ciabatte Prada

Chiara Ferragni

“Pensavo che il momento in cui un’altra cagnolina fosse entrata nella mia vita qualcosa sarebbe cambiato e avrei potuto pensare un pò meno alla mia compagna di 13 anni, Mati. Invece è proprio il contrario: ogni suo movimento, profumo e rumore mi riporta alla realtà delle cose: Mati ormai è sulla nuvoletta che i bimbi salutano ogni mattina, e Paloma è la nostra nuova compagna di avventure”.

Erano state queste le parole della bella Chiara in un lungo post tra malinconia e speranza per il futuro relativamente alla nuova arrivata in famiglia. E proprio le avventure di cui la donna ha parlato sembrano essere già iniziate.

Sui social, infatti, è diventato virale un video di Fedez, poi ripreso da una pagina di fan della famiglia più seguita d’Italia, in cui la piccola Paloma ha fatto “impazzire” proprio mamma Chiara. La cagnolina ha rubato una ciabatta di Prada dell’imprendtrice, generato una sua divertentissima, e un pizzico arrabbiata, reazione.

Mentre la Ferragni era al telefono ha dovuto inseguire la cagnolina rimproverandola: “Scusa ma Paloma mi ha preso le ciabatte Prada”, sembra dire la Ferragni al suo interlocutore. Poi, parlando alla cagnolina: “No, no amore, queste no”. In tutto questo, Federico, riprendendo, si è schierato con Paloma: “Brava”, ha detto scherzando.

Di seguito anche il video su TikTok condiviso da una fanpage dei Ferragnez in cui si vede cosa è accaduto e anche le varie reazioni divertite dei fan: