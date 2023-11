Ross McDonnell, regista conosciuto per la serie The Trade, sarebbe stato rinvenuto senza vita all’età d 44 anni.

Il mondo del cinema e dello spettacolo piangono Ross McDonnell: il fotografo e regista di The Trade scomparso a soli 44 anni. Il suo corpo sarebbe stato rinvenuto senza testa e senza braccia su una spiaggia di New York e la notizia risalirebbe al 17 novembre scorso ma solo adesso (stando a quanto riporta Nbc News) la famiglia ha confermato che fosse lui.

Ross McDonnell è morto: il lutto

Sono in corso indagini per stabilire le cause della morte di Ross McDonnell, il regista scomparso il 4 novembre scorso e il cui corpo sarebbe stato rinvenuto su una spiaggia di New York alcuni giorni fa. La bicicletta su cui McDonnell era stato visto per l’ultima volta è stata ritrovata nel Queens, e attualmente si ipotizza che il regista posso essere scomparso dopo aver fatto una nuotata al mare. Sulla questione non vi sono conferme ma, stando a quanto riporta Nbc News, al momento da parte della polizia non vi sarebbe il sospetto di una morte avvenuta per atti violenti o per suicidio.

Sui social in molti hanno espresso la loro commozione per la tragica notizia, e sono in attesa di saperne di più. Il regista era sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata, e infatti non è dato sapere se fosse sposato o se avesse avuto figli.