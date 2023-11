Durante la puntata di Che tempo che fa di domenica 26 novembre Fabio Fazio ha fatto una gaffe rivelando (forse) il sesso del futuro bambino di Miriam Leone.

Sabato 26 novembre Miriam Leone, quasi al nono mese di gravidanza, è stata intervistata da Fabio Fazio a Che tempo che fa su canale 9 e si è creato un momento di imbarazzo quando il conduttore ha fatto delle rivelazioni inaspettate sia sul colore del fiocco del nascituro che sul film che sta girando l’attrice.

L’intervista a Miriam Leone

Mentre ripercorreva la trama del film “Diabolik – Chi sei?” Fazio ha rivelato troppi dettagli. Miriam Leone lo ha infatti interrotto: “Ma così si capisce” ha detto l’attrice, quando ormai il danno era fatto. Fazio ha allora cercato di confondere le acque e ad ogni nuovo riferimento al film che veniva fatto chiedeva alle due attrici, Leone e Bellucci: “Questo lo posso dire? Lo possiamo dire?”

Parlando a Verissimo del suo rapporto con Monica Bellucci, Miriam aveva commentato: “Con Monica siamo molto unite da prima della mia gravidanza. Lei ha due figlie e mi ha dato qualche consiglio personale su ciò che mi aspetta nelle prossime settimane. Questo è un periodo in cui parlo moltissimo con le amiche, mi confronto con loro, ho bisogno di condividere, perché il regno della gravidanza, finché non ci passi, non lo conosci: è un bello scambio di energia tra donne”.

Miriam Leone

La gravidanza di Miriam Leone

L’intervista era in realtà iniziata affrontando il tema della gravidanza. Miriam Leone è infatti a pochissime settimane dal parto ed ha affermato: “Questo è l’ultimo appuntamento di lavoro prima di andare in maternità”.

Fazio ha chiesto informazioni sul sesso del prossimo nascituro, ma Leone, che è sposata con l’imprenditore Paolo Carullo, ha dichiarato che lei e il marito non vogliono rivelarlo prima della nascita: “Non sappiamo il sesso del bebè, lo scopriremo quando arriverà”, ha affermato l’attrice sorridendo raggiante alle telecamere.

Tuttavia nel corso dell’intervista a Miriam è scappata una frase di troppo che Fazio non ha mancato di sottolineare: “Lo aspetto con ansia, Hai detto lo…” ha sottolineato il conduttore.