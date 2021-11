Su alcune storie Instagram, Fedez ha annunciato e ribadito diverse volte di avere novità molto succose in arrivo per lui e poi ha fatto riferimento a una possibile querela.

Non si è potuto contare sui classici “spoileroni” del rapper questa volta, Fedez sembra irremovibile ma annuncia delle grandi novità ai follower. Il campione di querele potrebbe ricevere un altro avviso da qualche politico? Per ora in casa Ferragnez vige il mistero ma qualche indizio il rapper lo ha lasciato ai fan.

Fedez: “Ho delle importanti novità per voi, ve le dirò nei prossimi tre giorni”

Con tre storie su Instagram, Fedez annuncia delle importanti novità all’orizzonte e dichiara: “Domani pomeriggio tenetevi liberi perchè devo annunciare una cosa importante. Sto fremendo, non riesco a trattenermi, cosa potrà mai essere?”. Dopo queste parole, il rapper lancia un piccolo indizio ai fan: “Due anni di lavoro? Succederanno delle cose pazzerelle” poi aggiusta il tiro: “Non proprio domani ma in questo periodo”. Ma l’alone di mistero intorno a questa faccenda non si ferma, in un’altra storia Fedez dichiara: “La faccia di uno che sente odore di quereline”. Proprio non riesce a frenarsi però il campione di spoiler e ai follower ammette: “Ho preparato dei regali per voi pazzeschi più un super progetto”, poi si ricorda di non voler parlare oltre e avvisa che nei prossimi 3 giorni potrebbe arrivare il tanto decantato annuncio.