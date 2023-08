Federico Viviani, ex fidanzato di Alessia Ligotti, ha rotto il silenzio dopo la loro partecipazione a Temptation Island e l’addio.

Attraverso i social Federico Viviani ha deciso di rompere il silenzio sui motivi del suo addio a Alessia Ligotti a Temptation Island, e ha finito per scatenare una bufera ed essere travolto da insulti.

“Sono onestamente allibito, soprattutto per l’immagine che è venuta fuori di me da questo programma”, ha affermato, e ancora: “Non penso che lei sia caduta dal pero quando le ho detto certe cose, come è sembrata“. Sui social in tanti si sono scagliati contro di lui tuonando: “Devi riflettere se vuoi crescere perché anche se ne hai 32 ne dimostri 20. Vergogna”, e ancora: “Ma non potevi mollarla prima di entrare in tv?”.

Federico Viviani: lo sfogo dopo Temptation Island

Federico Viviani ha rotto il silenzio dopo la sua partecipazione a Temptation Island che, a quanto pare, non si è conclusa nel migliore dei modi. Lui e la fidanzata Alessia infatti si sono detti definitivamente addio e sui social in tantissimi hanno preso le difese della ragazza e si sono scagliati contro di lui.

Al momento Federico non ha replicato alle polemiche nei suoi confronti, e in tanti continuano a scrivere tra i commenti al suo video: “Continui ad essere irrispettoso. Si vede che è proprio il tuo modo di fare”, e ancora: “Tutte scuse ora. Le hai rovinato la vita, fatto perdere anni del suo tempo , umiliata come non mai.” La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento Alessia Ligotti non ha replicato alle parole dell’ex fidanzato.