Dopo l’esperienza vissuta a Temptation Island Alessia Ligotti ha mostrato il suo incredibile cambio di look.

L’esperienza a Temptation Island non si è conclusa nel migliore dei modi per Alessia Ligotti, che ha visto sfumare definitivamente la sua storia d’amore con il fidanzato Federico e ha lasciato lo show da single.

Dopo la fine della sua esperienza nel programma tv Alessia ha deciso di dare una svolta al suo look e si è mostrata con un nuovo colore di capelli e un leggero cambiamento alle labbra. Sui social in tanti le hanno scritto di trovarla “irriconoscibile” e si sono chiesti se non si sia sottoposta alla chirurgia plastica.

Alessia Ligotti: il cambio look dopo Temptation Island

L’avventura di Alessia Ligotti al programma tv di Filippo Bisciglia non si è conclusa nel migliore dei modi e in tanti, sui social, continuano a seguirla e a fare il tifo per lei in amore visto come sono andate le cose tra lei e l’ex fidanzato Federico.

Nelle ultime ore in tanti sono rimasti stupiti per il cambio di look di Alessia e si chiedono se l’ex volto di Temptation Island romperà il silenzio in merito alla questione e soprattutto se replicherà alle critiche ricevute sui social.