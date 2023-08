Sempre al centro dell’attenzione e dei gossip Stefano De Martino che si è mostrato con un anello al posto della fede. Sui social il significato.

Sono state settimane tribolate per Stefano De Martino, almeno dal punto di vista sentimentale. La questione amorosa con Belen Rodriguez non si è ancora risolta o, almeno, non è dato sapere ai loro fan quale sia la situazione tra loro. In queste ore, però, il conduttore e ballerino ha fatto parlare di sé per un anello indossato e mostrato. Non si tratta della fede, bensì di un altro gioiello dal significato speciale.

Stefano De Martino con un anello al posto della fede: il significato

Stefano de Martino

Nelle ultime ore, come detto, De Martino è tornato a mostrarsi sui social in modo apparentemente sereno. Il conduttore, esattamente come sta capitando a Belen Rodriguez, è “osservato speciale” in queste settimane e ogni suo comportamento o gesto viene associato appunto alla relazione, data in crisi, con la showgirl argentina.

Ecco perché un recente scatto con un anello speciale non è affatto passato inosservato ai suoi fan. Stefano si è mostrato con vistoso gioiello d’oro all’anulare sinistro al posto della fede nuziale. Molti hanno iniziato chiedere spiegazioni sul prezioso dettaglio e lui ha deciso di rispondere.

A chi gli ha chiesto se fosse l’anello di suo padre, Stefano ha spiegato: “Di mio nonno”.

Insomma, si tratta di un oggetto a cui, evidentemente, lui è molto legato. Un legame affettivo importantissimo e che lo ha portato appunto ad indossarlo in questo periodo, forse, proprio per far capire quali siano i suoi valori. Anche rapportando il tutto al contesto personale che sta vivendo con Belen.

Di seguito anche il post Instagram in questione dove si vede l’anello indossato dal conduttore tv e ballerino e i commenti ricevuti che chiedevano “spiegazioni”: